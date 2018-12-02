10 упражнений для развития техники чтения - iSmart
www.ismart.org › library › 10-uprazhneniy-dlya-razvi...
May 2, 2024 · 10 упражнений для развития техники чтения · Научиться различать буквы. · Освоить навык правильно читать слова. · Понимать смысл слов, затем — ...
Комплект упражнений для развития техники чтения
nsportal.ru › nachalnaya-shkola › chtenie › 2018/12/02
Dec 2, 2018 · Предварительный просмотр: · 1.Груша гусениц не любит, грушу гусеница губит. · 2. Глядят грачата на галчат, глядят галчата на грачат. · 3. Галка ...
Сборник упражнений для повышения качества техники чтения · 1. Чтение по ролям. · 2. Придумать свое окончание к рассказу, сравнить с окончанием автора. · 3.
[PDF] пять упражнений для развития техники чтения - МОУ "СОШ № 2"
shkoladva.ru › cpmss › nozikova › razvitie-tehniki-chteniya
И техника чтения твердо встанет на ноги, а потом еще и вперед поскачет. Такие волшебные упражнения действительно существуют. 1. Упражнение «Пол-арбуза».
1. Сделайте чтение для ребенка необходимым в жизни навыком. · 2. Организуйте дома просмотры диафильмов. · 3. Предлагайте ребенку текст для чтения только тогда, ...
Хорошо читаем - отлично учимся (Система упражнений для ...
www.schsad115.ru › specialist › logoped › 190-khoro...
Упражнение заключается в чередовании чтения в комфортном режиме с чтением в максимально быстром темпе. Переход на чтение в ускоренном режиме осуществляется по ...
Jun 5, 2023 · Упражнения для развития скорочтения и проверки техники чтения у детей. Сборник для развития техники чтения 1 класс; Сборник текстов ...
Oct 14, 2024 · Поможет такое упражнение: сначала нужно сделать глубокий вдох, а затем на выдохе произнести как можно больше слов. Повторяйте это упражнение ...
Учитель читает в пределах скорости учеников, дети должны подстроиться под его темп. Затем учитель замолкает и продолжает читать “про себя”, дети следуют его ...