Oct 7, 2014 · Далее все по инструкции, снимаем клапанную крышку и начинаем отворачивать головку последовательности обратной затяжке ГБЦ. Фото в бортжурнале ...
Dec 13, 2022 · Опыт эксплуатации Lada Приора ... Момент затяжки гбц идёт сначало 2кг или 20ньютонов затем доворот 90градусов и третий этап 90 градусов.
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Снятие гбц Приора 16 клапанов 126 мотор. Количество просмотров4004. · 19 апр 2022Авто_РемонтЕщё. Снятие гбц Приора 16 клапанов 126 мотор.