Затяжка без использования динамометрического ключа - Drive2
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Mar 27, 2016 · Способ затяжки без использования динамометрического ключа ... Момент затяжки это определенное усилие, приложенное к рычагу длиною в 1 метр.
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Sep 1, 2022 · Минимальный рабочий момент затяжки у него 19 Нм, а для крепежа, который мне предстоит закрутить, нужен момент вдвое меньший.
Sep 2, 2022 · Минимальный рабочий момент затяжки у него 19 Нм, а для крепежа, который мне предстоит закрутить, нужен момент вдвое меньший. Как тянуть ...
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