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Затяжка без использования динамометрического ключа - Drive2

www.drive2.ru › Пользователи › Bel-Esprit › Блог
Mar 27, 2016 · Способ затяжки без использования динамометрического ключа ... Момент затяжки это определенное усилие, приложенное к рычагу длиною в 1 метр.
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Feb 2, 2017 · Переводим Нm в килограммы 1кгсм=9.8 Нm берём наши 57Нm/9.8 получаем искомое значение 5.8кг с которым нам надо потянуть весы для ...
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